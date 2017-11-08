Один из спортсменов, не раскрывший своего имени, сохранил все три банки, в которых находились якобы выданные Родченковым компоненты. На банках нет этикеток, они различаются только цветом крышек: коричневая — тренболон, синяя — метенолон, оранжевая — оксандролон (все перечисленное — анаболические стероиды).

"Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или ее часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка. Меня "крепило" с одной таблетки, эффект был очень сильным. Глотать было нельзя, хотя понятно, что со слюной часть все равно попадала внутрь, но это было несущественно. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз "прима" ("Примоболан"), второй — "трен", третий — "окс". Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление", — цитирует спортсмена "Матч ТВ".

"Крепак" на спортивном сленге означает состояние повышенной ригидности мышц, когда они становятся жесткими, и при выполнении нагрузки быстро возникают болевые ощущения. Обычно препараты, использовавшиеся в "коктейле", подобного эффекта или не вызывают вообще, или вызывают в минимальной степени, из-за чего популярны у спортсменов циклических видов, которым нужно сохранять рабочие качества мускулатуры достаточно долго.

Другая российская спортсменка на условиях анонимности сообщила, что "все получила бесплатно, с инструкциями, как принимать, что делать, но пить не стала. Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стремные банки без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум еще одна моя знакомая девушка.

В итоге банки у нас провалялись долго, затем их просто выкинули, потому что я, например, только сейчас поняла, что это было, а до этого скандала и не знала состав. Даже продать не могла кому-то, поскольку не имела понятия, что именно я буду продавать".

"Видимо, этот Родченков считал, что он гений, и придумал вариант, который даже сам поймать не может. Но это я уже позже поняла, когда все в новостях оказалось. А в тот момент я же не знала, что это допинг, там не было написано ничего — просто банки!" — отметила российская спортсменка.

A oдин из менеджеров спортсменов сохранил полностью запечатанную банку тренболона из той партии. Этикетка цела, на ней — производитель и весьма любопытный состав продукта.

По словам менеджера, "качество было идеальным, это делалось на заказ, для элиты. Видите в составе экдистерон? Очень интересный момент. Во-первых, экдистерон там просто не нужен, а во-вторых, его всего один миллиграмм на таблетку, то есть ничтожное количество. Добавлен он специально, только чтобы растаможить продукт как пищевую добавку".

"Я брал это примерно по сто долларов за банку при курсе 35 рублей за доллар, тренболон был самым дорогим, остальные компоненты дешевле. В целом, для своих задач, это недорого, а спортсмены вообще получали бесплатно от тренеров или менеджеров, то есть тех, кто занимался этими вопросами. За производство отвечал человек, известный как "Витя-Джинтропин" ("Джинтропин" — марка гормона роста китайского производства), который держал тогда почти весь рынок стероидов в России. Родченков ничего производить не мог, он был автором концепции, идеи, а продукт делали другие люди", — добавил менеджер.

На вопрос о том, не того ли человека арестовали с большой помпой несколько лет назад и не в его ли доме нашли в подвале несколько тонн запрещенных препаратов, Дмитрий говорит, что тот, о ком идет речь, был лишь посредником между Витей и конечными потребителями.

Алкоголь вызывает ускорение сублингвального всасывания, когда вещества попадают в организм через слизистую ротовой полости, а не через желудок, информирует "Матч ТВ". Пройдя слизистую, стероиды оказывались сразу в крови и не распадались в печени, что позволяло многократно снизить дозу. Именно поэтому спортсмена "крепило" с одной таблетки метенолона. Если бы он эти таблетки глотал — и пяти было бы мало. Такое снижение принимаемой дозы вызвало значительное сокращение времени определения стероидов на допинг-контроле. А это в свою очередь позволяло принимать их вплотную к стартам, точечно, для разового восстановления.

Вопрос остается только один. Все эти схемы, такие легкие и трудноопределяемые, ловятся дольше 24 часов, а значит, ни один из спортсменов, входящих в пулы внесоревновательного тестирования, не смог бы применять "коктейль" без риска сдать положительную пробу. И если результаты проверки на территории России, по словам Родченкова, могли быть подтасованы, то как быть с проверками за рубежом? Там-то результаты были вне юрисдикции мошенников.

С другой стороны, ничто не мешало применять "коктейль", находясь в России, в перерывах между выездами, обеспечивая себе с его помощью лучшие восстановление, тренировочный процесс и самочувствие. А за границу ничего не брать. При этом сам Родченков не мог знать, кто пьет его коктейль, а кто лишь делает вид, при этом находясь в его списках как допер.

Ранее бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в состав "коктейля" входили три анаболических стероида — метенолон, тренболон и оксандролон, а также алкоголь.

Между тем Следственный комитет РФ опроверг доводы Макларена о подмене допинг-проб в Сочи-2014 и обвинил Родченкова в уничтожении допинг-проб: ему грозит 10 лет тюрьмы.

СК РФ опубликовал результаты расследования, проведенного в отношении информации из доклада Ричарда Макларена о допинге в России. Предварительные результаты расследования:

– Собрано достаточно доказательств того, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и письма агентства о хранении таких проб.

– В отношении Родченкова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие намерено требовать экстрадиции Родченкова из США.

– Опровергнуты доводы Ричарда Макларена о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные, а также о существовании в России некой государственной допинговой программы.

– Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных, РУСАДА и Антидопингового центра. Но ни один из них не подтвердил существование некой допинговой программы. Если и имелись какие-либо нарушения, то они носили сугубо индивидуальный характер.

– Ряд тренеров и спортсменов дали показания о том, что Родченков распространял препараты, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии выявленные как допинг.

– Проведен осмотр помещений в здании, которое использовалось в период Сочи-2014 в качестве антидопинговой лаборатории. Самим Маклареном в ходе "его расследования" этого сделано не было.

– Допрошены также строители, охрана здания и обслуживающий персонал, работавшие в период Олимпиады. Осмотром с участием специалистов и показаниями многочисленных свидетелей опровергаются домыслы о наличии в стене здания лаборатории отверстия и выносе через него допинг-проб российских спортсменов.

– Экспертами опровергнуты утверждения о подмене в Сочинской антидопинговой лаборатории положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные путем добавления соли или дистиллированной воды, на что, как заявлял Макларен, указывают аномальные результаты биоматериала.

– В ходе сложных и длительных исследований было установлено, что названные "аномальными" показатели связаны с особенностями физиологических обменных процессов в почках человека после физических нагрузок, а также объемом и составом выпитых жидкостей.

– Несостоятелен и опровергнут довод Макларена о возможности вскрытия бутылок для хранения допинг-проб производства компании "Берлингер". Экспертами еще в марте 2017 года дано заключение о невозможности вскрытия полностью закрытой крышки бутылки без разрушения ее целостности. Изучается вывод Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок при не полностью закрытой крышке.

– Находящиеся в США Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский неоднократно звонили бывшему директору Антидопингового центра Марии Дикунец и предлагали от имени Макларена и WADA в обмен на денежное вознаграждение, убежище в США или Канаде, гражданство одного из этих государств передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов.

Поскольку Дикунец добровольно сообщила следователям о поступивших предложениях, все ее дальнейшие переговоры с Родченковым и Соболевским были в установленном порядке зафиксированы и в настоящее время находятся в распоряжении следствия.

В январе 2016-го Родченков перебрался в США и стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). В мае того же года он обвинил нескольких российских победителей Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал героем фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, напоминает Lenta.ru.

После его заявлений WADA начало расследование, была создана комиссия под руководством Ричарда Макларена. По итогам доклада канадского юриста, обвинившего Россию в поддержке допинга на государственном уровне, отечественных легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.