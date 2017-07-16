На "Уимблдоне" в финале женского парного разряда россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина со счетом 6:0, 6:0 разгромили Монику Никулеску и Хаоцзин Чжань (Румыния / Тайвань) и впервые стали чемпионками турнира в Лондоне.

Макарова и Веснина (2-й посев в Лондоне) стали второй парой в истории, выигравшей финал "Уимблдона" с двумя "баранками". До россиянок это удавалось только Ширли Фрай и Дарлин Хард в 1953 году.

Макарова и Веснина выиграли свой третий турнир "Большого шлема" — ранее они брали титулы на "Ролан Гаррос"-2013 и US Open-2014. Теперь до карьерного Большого Шлема им не хватает только победы на Australian Open.

В мужском парном разряде победили поляк Лукаш Кубок и бразилец Марсело Мело. Финал получился упорным — польско-бразильский дуэт выиграл у австрийца Мараха и хорвата Павича со счетом 13:1 в пятом сете. Матч продолжался 4 часа 39 минут.

15 июля. Финалы

Женский парный разряд

Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия), 2 — Моника Никулеску (Румыния) / Хаоцзин Чжань (Тайвань), 9 — 6:0 6:0

Мужчины. Парный разряд

Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия), 4 — Оливер Марах (Австрия) / Мате Павич (Хорватия), 16 — 5:7 7:5 7:6 3:6 13:11