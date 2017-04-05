Потерпевший единственное поражение на профессиональном ринге от американца Анжре Уорда, российский боксер Сергей Ковалев получил возможность на бой-реванш, сообщает RDS.

В ноябре прошлого года Ковалев в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей лишился всех чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг). 17 июня этого года там же в Неваде теперь должен состояться бой-реванш.

С помощью крепких выражений российский боксер решил попугать соперника, который забрал у него все титулы. В своем "твиттере" Ковалев написал: "Готовься, я закончу твою боксерскую карьеру", добавив непечатное выражение.

На счету 34-летнего Ковалева 30 побед (26 — нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении и одной ничьей. У 33-летнего Уорда — 31 победа (15 — нокаутом) в 31 бою.