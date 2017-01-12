Оказалось, что самой пожилой в Европе является российская премьер-лига. Средний возраст игроков РФПЛ составляет 27,1 год. В мире на сегодня есть только три чемпионата, где этот показатель выше — это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Аналогичная с российским первенством цифра по возрасту игроков отмечена в чемпионате Мексики. А самая молодая лига Европы — второй дивизион чемпионата Нидерландов, где средний возраст футболистов составляет 23,1 года.

Также стало известно, что клубы РФПЛ в сезоне-2015/16 потратили на зарплаты игроков 563 миллиона евро (в среднем на команду — 35,2 млн) — шестой показатель в Европе. Причем на выплаты зарплат уходят 76% доходов российских клубов РФПЛ.

Лидер европейского рейтинга по этому показателю — чемпионат Англии, где клубы в среднем тратят на зарплату 134,5 миллиона евро в год. В английской премьер-лиге и самый высокий процент легионеров — почти 70%.

Матчи европейских национальных чемпионатов в сезоне 2015/16 посетили в общей сложности 170 миллионов болельщиков. Из них 1/3 (55 миллионов) приходится на долю АПЛ и бундеслиги.

В европейском клубном футболе наблюдается беспрецедентный уровень инвестиций. В 2014-2017 годах в эксплуатацию сдали 58 новых клубных стадионов по сравнению с 23 аренами в предыдущий четырехлетний период. 44 клуба европейских топ-лиг имеют иностранных владельцев (из 18 государств).