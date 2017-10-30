Российский форвард клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Вадим Шипачев дисквалифицирован за отказ играть в фарм-клубе команды "Чикаго Вулвз" в Американской хоккейной лиге.

В минувшие выходные хоккеист должен был провести матч за "Чикаго", но вместо этого самовольно вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьей.

По данным СМИ, 30-летний Шипачев дисквалифицирован без сохранения заработной платы. Если форвард не будет обменян в другой клуб в течение суток, то контракт с ним будет расторгнут, и игрок вернется в Россию.

В мае "Вегас" подписал с бывшей звездой питерского СКА двухлетний контракт на 9 млн долларов. Вадима отправили в фарм-клуб во второй раз по ходу сезона, однако он не провел там ни одной игры.

В составе "Вегаса" Шипачев успел отметиться одной заброшенной шайбой в трех матчах регулярного чемпионата.