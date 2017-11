"Нью-Йорк Рейнджерс" у себя дома обыграл "Бостон" со счетом 4:2. На 10-й минуте счет в эффектном стиле открыл российский форвард Павел Бучневич. Через пять минут россиянин отметился голевой передачей на Джимми Веси, который сделал дубль. На счету Бучневича 7 голов и 7 голевых передач в 17 матчах.

PAVEL BUCHNEVICH, WHAT A MOVE, WHAT A GOAL!!!!

"Тампа" тем временем разгромила "Сан-Хосе" — 5:1. Никита Кучеров стал первым хоккеистом, забросившим в сезоне-2017/18 15 шайб. Еще дважды Кучеров ассистировал Владиславу Наместникову. Последний отметился голевой передачей, помимо двух голов, и был признан первой звездой дня. В 16 матчах Наместников набрал 17 (7+10) очков.

Nikita Kucherov is on 🔥🔥🔥

Check out his league-leading 15th goal of the season. #TBLvsSJS