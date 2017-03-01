На проходящем в Дубае крупном турнире Duty Free Championships российский теннисист Евгений Донской в матче второго круга неожиданно выбил из дальнейшей борьбы швейцарца Роджера Федерера.

26-летний москвич, занимающий в рейтинге АТР только 116-ю строчку, пробился в основную сетку дубайского турнира через квалификацию. Затем он в первом круге справился с именитым соотечественником Михаилом Южным (6:4, 6:4), а сегодня обыграл и самого Федерера.

Первый сет ничего не предвещал и остался за именитым швейцарцем (3:6). Во второй партии уже завязалась равная борьба, и Федереру даже пришлось отыгрывать сетбол. Однако на тай-брейке Роджер уже сам трижды не использовал матчбол, а Донскому в итоге удалось сравнять счет — 7:6 (9-7).

В третьем сете все шло к победе Федерера, который вел 5:2. И вдруг здесь наступил перелом: Донскому удалось сделать два брейка, выиграть четыре гейма подряд и выйти вперед — 6:5. Роджер счет сравнял и опять наступил тай-брейк, во время которого Федерер был впереди 5-1, но все равно умудридся уступить — 6:7 (5-7).

Евгений Донской сделал за матч 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и оформил 3 брейка. Федерер ответил 12 подачами навылет при 2 двойных и 4-х реализованных брейк-пойнтах из пяти.

В четвертьфинале Duty Free Championships Донской теперь сыграет с седьмым сеяным — французом Люка Пуи.

Dubai Duty Free Tennis Championships-2017. Второй круг:

Роджер Федерер (Швейцария) — Евгений Донской (Россия) 6:3, 6:7 (7-9), 6:7 (5-7).

80 из 109 = 73% Попадание первой подачи 46 из 95 = 48%

59 из 80 = 74% Выигрыш первой подачи 35 из 46 = 76%

15 из 29 = 52% Выигрыш второй подачи 29 из 49 = 59%

12 Эйсы 6

2 Двойные ошибки 3

31 из 95 = 33% Очки, выигранные на приеме 35 из 109 = 32%

4 из 5 = 80% Реализация брейк-пойнтов 3 из 4 = 75%

105 Все выигранные очки 99

Продолжительность — 2 часа 2 минуты

Стадион: Дубай Теннис Стэдиум Корт: Центральный корт Покрытие: Хард