в Москве прошел вечер промоутерской компании "Мир бокса", главным событием которого стал 12-раундовый бой россиянина Александра Поветкина и украинца Андрея Руденко за вакантные титул WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. Поветкин победил по очкам.

Накануне боя соперники прошли процедуру взвешивания. 33-летний Руденко оказался ниже 37-летнего Поветкина на 4 см (184 против 188 см), но показал больший вес — 107,3 кг против 103,4 кг у россиянина.

На кону поединка стояли сразу два второстепенных титула крупных федераций — WBO International и WBA International. Сами по себе они мало что значат, но Поветкин, в случае победы, мог войти в рейтинги этих организаций.

Для "русского витязя" это был первый официальный бой после дисквалификации и первый — более, чем за год. Ранее Поветкин дважды подряд проваливал допинг-тесты. В мае 2016 года (незадолго до боя с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером) у него нашли мельдоний, а в декабре, в день боя с Бермэйном Стиверном, остарин. Вместо Стиверна Поветкину пришлось драться с другим противником.

После того как проба "Б" показала подтвердила наличие остарина в анализах Поветкина, WBC исключил российского супертяжеловеса из своих рейтингов и назначил расследование. В феврале суд присяжных США признал Поветкина виновным в том, что он сознательно употреблял мельдоний.

Украинец Руденко в профессионалах Руденко одержал 31 победу (19 нокаутом) и потерпел 2 поражения по очкам (от Хьюи Фьюри и Лукаса Брауна), с боксерами топового уровня Руденко чаще пересекается в качестве спарринг-партнера. Он работал с Тайсоном Фьюри, Александром Поветкиным (перед боем с Карлосом Такамом) и Владимиром Кличко (перед боем с Поветкиным).

В дебюте боя боксеры начали с силовых ударов и комбинаций. В одной из атак Поветкин задел затылок соперника. Руденко отошел в угол и пожаловался, что не может поднять голову. Осмотревший его врач сказал, что это спазм. После паузы бой продолжился.

Во втором раунде Поветкин работал первым номеров, прижимая Руденко к канатам и заряжаясь на левый боковой. В третьем раунде украине перестал отходить к канатам, и его атаки стали опаснее, особенно боковые удары.

Следующие три раунда бой был достаточно равным. При среднем темпе ударов было достаточно, и большинство из них силовые и опасные. Начиная с 7-го раунда преимущество перешло к россиянину, тогда как украинец стал уставать. Поветкин больше атаковал и шел вперед, но действительно сильно попасть у него не получалось. На последней минуте 12-го раунда он взвинтил темп и выдал серию силовых и точных ударов. Руденко встретил финальный гонг на ногах.

По итогам боя все судьи отдали победу Поветкину — 120-109, 120-108, 120-108.

Для россиянина это победа стала 32-й в карьере в 33-х поединках. Единственное поражение Поветкин потерпел от Владимира Кличко.