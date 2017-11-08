"WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг", — написал он.

По его словам, 38-летнего Поветкина признали невиновным в употреблении мельдония. Промоутер признал, что в организм боксера действительно попал анаболический стероид остарин, следы которого были обнаружены в его допинг-пробе. "Остарин не принимался намеренно, а попал в организм с пищевой добавкой. Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем", — подытожил Рябинский.

В декабре 2016 года перед боем с канадцем Бермейном Стиверном в допинг-пробе Поветкина обнаружили остарин. Поединок отменили, россиянин был исключен из рейтингов ведущих боксерских организаций. С тех пор команде россиянина удалось добиться реабилитации во Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Поветкин провел 33 боя на профессиональном ринге. В них он одержал 32 победы (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Следующим соперником российского боксера станет представитель Румынии Кристиан Хаммер. Поединок пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.