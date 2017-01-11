Помимо президентства в FIAS Шестаков еще и активный политик, с 2003 года — депутат Государственной думы РФ, член фракции Единая Россия. Чиновник является поклонником таланта сербского спортсмена и поздравил его с недавней победой на турнире в Катаре, где Джокович в финале обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея. Однако Шестаков был обеспокоен возможными травмами, которые теннисист рискует получить после неудачных падений на корте.

Тогда Шестаков решил написать Джоковичу. "Я смотрел игру в прямом эфире и переживал за каждое ваше падение, которое у меня вызывало опасения за ваше здоровье, особенно когда вы ударились головой о корт, — написал Шестаков письме Джоковичу. — В связи с этим я хотел бы вам предложить на безвозмездной основе пройти курс тренировок, во время которого наши лучшие инструкторы научат вас технике безопасного группирования при падении на спину, на бок и на живот".

Глава FIAS отметил, что любой травмоопасный вид спорта, к которым относится теннис, предполагает глубокое изучение техники падений. В самбо развитию этого навыка уделяется особое внимание: тренеры учат спортсменов падать из любого положения в любом направлении с первых тренировок.

"Для нас будет большой честью, если вы, господин Джокович, примете наше приглашение. Уверен, курс тренировок, который вы пройдете, пойдет вам на пользу и позволит спокойно вздохнуть поклонникам при просмотре очередной игры с вашим участием", — резюмировал Шестаков.