Миура в воскресенье, 5 марта, побил державшийся более полувека рекорд англичанина Стэнли Мэтьюза (выходившего на поле в возрасте 50 лет и 5 дней). Японцу, появившемуся вчера на поле в Нагасаки к 54-й минуте матча против "В-Варен", на тот момент было уже 50 лет и 7 дней.

За "Йокогаму" Кадзуеси Миура выступает с 2005 года, провел в ее составе 231 матч и забил 24 мяча. Кроме того, японский футболист успел поиграть в Бразилии в составе "Сантоса", "Палмейраса" и "Коритибы", а также в итальянском "Дженоа". В составе сборной Японии Миура выступал с 1990-го по 2000 годы и в 89 матчах забил 55 мячей.