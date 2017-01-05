Американцы вышли из группы со стопроцентным показателем: четыре матча — четыре победы. Россияне там заняли только третье место, уступив и канадцам, и американцам, а потом в полуфинале одолели главную сенсацию турнира — датчан.
Вторая встреча российских и американских хоккеистов получилась не менее упорной, чем первая на групповом этапе. Только теперь счет открыли россияне: на 12-й минуте отличился капитан команды Кирилл Капризов — 1:0. Под занавес первого периода Колин Уайт восстановил равновесие — 1:1.
С момента начала второй трети матча прошло 77 секунд, а Денис Гурьянов оказался самым расторопным на добивании и вернул лидерство команде Валерия Брагина.
Американцы на это ответили реализацией большинства в середине периода от Люка Канина, а за три с половиной минуты до перерыва Уайт не без помощи рикошета оформил дубль и сборная США впервые в матче вышла вперед — 2:3.
На 46-й минуте встречи россияне получили в свои ворота буллит, когда упустили Клейтона Келлера. Пришлось Зборовскому нарушать правила. Однако голкипер россиян Илья Самсонов сыграл блестяще, забрав шайбу в ловушку.
И практически тут же сборная России сравняла результат, подловив соперника на контратаке, а отличился во второй раз Гурьянов — 3:3.
Остаток времени до окончания основного времени матча прошел в обоюдных атаках с равными шансами на успех. Потом начался 10-минутный овертайм в формате 4х4. Первая его половина прошла в опасных атаках американских хоккеистов, шайба однажды попала в штангу, а Самсонов сделал пару впечатляющих сэйвов. Вторые 5 минут овертайма остались уже за российской командой, а тренерский штаб сборной США даже предпочел взять тайм-аут.
В итоге наступила неизбежная серия буллитов, где несколько изменены правила. Первая серия бросков состояла не из традиционных, как мы привыкли, трех бросков, а из пяти. И после трех россияне вели благодаря удачной попытке в исполнении Гурьянова. Половина российской команды едва не выскочила на лед после третьего неудачного броска американцев. Оказалось, рановато.
Возможно, это как-то сказалось на российской команде, особенно на вратаре. Но факт — остается фактом, в дальнейшем Самсонов не сумел отразить ни одного броска американцев. А особенно у сборной США постарался Трой Терри, который просто издевательским образом забил все три буллита.
Таким образом, сборная США вышла в финал и продолжает на МЧМ-2017 свою беспроигрышную серию. Ее соперник определится во встрече Канада — Швеция.
МЧМ-2017. 1/2 финала
США U20 — Россия U20 — 4:3 БУЛ (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
0:1 — Капризов (Воробьев) — 11:54 (5x5)
1:1 — Уайт (Келлер, Джонс) — 19:05 (5x5)
1:2 — Гурьянов (Кудако, Карнаухов) — 21:17 (5x5)
2:2 — Канин (Гринвей, Бракко) — 30:23 (5x4)
3:2 — Уайт (Андерсон, Келлер) — 36:21 (5x5)
3:3 — Гурьянов — 46:04 (5x5)
4:3 — Терри — 70:00 (ПБ)
Броски: 44 — 36
Вратари: Парсонс — Самсонов
Штраф: 2 — 8.
4 января. Монреаль. "Билл-центр". 11 576 зрителей.