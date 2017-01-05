В Монреале завершился первый полуфинал молодежного первенства-2017 (U-20) по хоккею, в котором встречались сборные России и США.

Американцы вышли из группы со стопроцентным показателем: четыре матча — четыре победы. Россияне там заняли только третье место, уступив и канадцам, и американцам, а потом в полуфинале одолели главную сенсацию турнира — датчан.

Вторая встреча российских и американских хоккеистов получилась не менее упорной, чем первая на групповом этапе. Только теперь счет открыли россияне: на 12-й минуте отличился капитан команды Кирилл Капризов — 1:0. Под занавес первого периода Колин Уайт восстановил равновесие — 1:1.

С момента начала второй трети матча прошло 77 секунд, а Денис Гурьянов оказался самым расторопным на добивании и вернул лидерство команде Валерия Брагина.

Американцы на это ответили реализацией большинства в середине периода от Люка Канина, а за три с половиной минуты до перерыва Уайт не без помощи рикошета оформил дубль и сборная США впервые в матче вышла вперед — 2:3.

На 46-й минуте встречи россияне получили в свои ворота буллит, когда упустили Клейтона Келлера. Пришлось Зборовскому нарушать правила. Однако голкипер россиян Илья Самсонов сыграл блестяще, забрав шайбу в ловушку.

И практически тут же сборная России сравняла результат, подловив соперника на контратаке, а отличился во второй раз Гурьянов — 3:3.

Остаток времени до окончания основного времени матча прошел в обоюдных атаках с равными шансами на успех. Потом начался 10-минутный овертайм в формате 4х4. Первая его половина прошла в опасных атаках американских хоккеистов, шайба однажды попала в штангу, а Самсонов сделал пару впечатляющих сэйвов. Вторые 5 минут овертайма остались уже за российской командой, а тренерский штаб сборной США даже предпочел взять тайм-аут.

В итоге наступила неизбежная серия буллитов, где несколько изменены правила. Первая серия бросков состояла не из традиционных, как мы привыкли, трех бросков, а из пяти. И после трех россияне вели благодаря удачной попытке в исполнении Гурьянова. Половина российской команды едва не выскочила на лед после третьего неудачного броска американцев. Оказалось, рановато.

Возможно, это как-то сказалось на российской команде, особенно на вратаре. Но факт — остается фактом, в дальнейшем Самсонов не сумел отразить ни одного броска американцев. А особенно у сборной США постарался Трой Терри, который просто издевательским образом забил все три буллита.

Таким образом, сборная США вышла в финал и продолжает на МЧМ-2017 свою беспроигрышную серию. Ее соперник определится во встрече Канада — Швеция.

МЧМ-2017. 1/2 финала

США U20 — Россия U20 — 4:3 БУЛ (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Капризов (Воробьев) — 11:54 (5x5)

1:1 — Уайт (Келлер, Джонс) — 19:05 (5x5)

1:2 — Гурьянов (Кудако, Карнаухов) — 21:17 (5x5)

2:2 — Канин (Гринвей, Бракко) — 30:23 (5x4)

3:2 — Уайт (Андерсон, Келлер) — 36:21 (5x5)

3:3 — Гурьянов — 46:04 (5x5)

4:3 — Терри — 70:00 (ПБ)

Броски: 44 — 36

Вратари: Парсонс — Самсонов

Штраф: 2 — 8.

4 января. Монреаль. "Билл-центр". 11 576 зрителей.