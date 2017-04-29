В четверг российская команда под руководством Олега Знарка упустила победу в матче со шведами (3:4ОТ). Тогда отлично себя проявила связка Сергей Мозякин — Владимир Ткачев, а капитан магнитогорского "Металлурга" забил два гола и отметился передачей. Сегодня ни Мозякина, ни Ткачева на льду не оказалось и как результат — ноль голов.

Первые два периода прошли с преимуществом российских хоккеистов, однако табло высвечивало унылые 0:0. Заключительная 20-минутка получилась равной, а забили только финны: на 49-й минуте отличился Валттери Фильппула, подкарауливший добивание после броска Хонки.

В оставшиеся десять минут команда Знарка так и не сумела пробить Йоонаса Корписало (хотя нанесла за весь матч вдвое больше бросков) и потерпела неприятное сухое поражение — 0:1. Несмотря на это, наставник россиян отметил: "Идет подготовка к чемпионату мира, страшного в поражениях ничего нет".

Завтра сборная России проведет последний матч в рамках Евротура-2016/17 против хозяев этапа — чехов.

Еврохоккейтур-2016/17. Чешские игры

Россия — Финляндия 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: 0:1 Фильппула (Хонка, Хянникяйнен, 49:37).

Броски: 32 — 16.

Вратари: Василевский — Корписало

Штраф: 14 — 14.