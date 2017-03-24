Россияне продолжают подготовку к домашнему Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 и выглядят пока неубедительно. Ивуарийцы забили в ворота Игоря Акинфеева в каждом тайме по мячу (на 30-й минуте отличился Жонатан Коджиа, на 70-й — Уилфрид Заа) и одержали победу — 2:0.

Акинфеев в этом матче был новым капитаном национальной команды, поскольку выполнявший в сборной эти функции ранее Василий Березуцкий заявил о приостановлении выступлений за сборную.

Болельщики, собравшиеся на трибунах стадиона в Краснодаре, освистали под конец игры свою сборную.

Следующим соперником сборной России станут бельгийцы. Встреча состоится 28 марта.

Товарищеский матч:

Россия — Кот-д`Ивуар 0:2 (0:1)

Голы: Коджиа (30), Заа (70)

Россия: Акинфеев, Семенов, Кутепов, Кудряшов, Ерохин, Зобнин, Жирков (Комбаров, 71), Самедов, Головин (Газинский, 78), Полоз (Миранчук, 80), Бухаров (Канунников, 76).

Кот-д`Ивуар: Гбоуо, Канон, Байи, Багайоко, Кессиэ, Диэ, Дукуре, Заа, Дели, Коджиа (Пепе, 89), Сьо.

Предупреждения: Диэ (38), Кудряшов (61), Байи (84).