Сборная России стала первым в истории чемпионом мира по футболу 7 на 7. В финальном матче россияне со счетом 4:2 обыграли хозяйку турнира — Гватемалу.

В составе победителей дубль оформил Антон Горячев, по мячу забили Антон Кулагин и Сергей Кутузов. Тренер россиян Дмитрий Смирнов наблюдал за игрой с трибуны из-за удаления в полуфинале против Мексики.

На групповом этапе сборная России выиграла все три матча. В четвертьфинале она победила Коста-Рику (2:1), а в полуфинале одолела Мексику по буллитам.

Футбол 7х7 — разновидность футбола, изначально созданная для людей с ограниченными возможностями. Она официально признана Международной федерацией футбола (ФИФА) и включена в программу Паралимпийских игр с 1984 года.

Однако чемпионат мира в Гватемале проходил под эгидой Международной футбольной ассоциации 7 (IFA7). Данная любительская организация не имеет никакого отношения к ФИФА.

Футбол по правилам IFA7 являет собой некое попурри из правил классического футбола, футзала и хоккея. Например, угловые выполняются руками, вместо пенальти пробивается буллит, а за желтую карточку игрок удаляется с поля на две минуты.