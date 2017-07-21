Популярный в Бразилии конкурс "Miss Bum Bum", в котором участницы оспаривают титул "самой красивой попки", постепенно осваивает все новые горизонты и "установил связи" с Россией, где в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу.

На этой неделе была выбрана "Miss Bum Bum Russia", ей стала бразильская красавица Сандра Франка. Ей будет доверено важное задание — во время проведения ЧМ-2018 в России красавица примет участие в популярном "конкурсе попок".

33-летняя Сандра Франка себя уже зарекомендовала настоящей фанаткой футбола: на родине она известна как одна из самых пылких и привлекательных поклонниц клуба из Сан-Паулу.

За год до поездки в Россию бразильянка посетила салон тату: на ее пятой точке появился волчонок Забивака, талисман ЧМ-2018 в России. Сделав себе татуировку, Сандра заявила, что теперь готова стать музой чемпионата мира, сообщают бразильские СМИ.

Мировое первенство по футболу пройдет с 8 июня по 8 июля 2018 года. Его примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Волгоград, Калининград, Екатеринбург и Нижний Новгород.