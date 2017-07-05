На нынешнем турнире 27-летняя лиепайчанка Анастасия Севастова "посеяна" под 18-м номером. В первом круге она одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (6:1, 7:6) и вышла на 25-летнюю Уотсон (102-я в рейтинге WTA). Ранее Севастова четыре раза выступала на "Уимблдоне", но каждый раз выбывала после стартового матча. Между собой Севастова и Уотсон прежде встречались лишь однажды: в 2013-м в Паттайе сильнее была лиепайчанка, тогда располагавшаяся на 143 места ниже, чем британка.

В Лондоне первый сет Севастова провалила. Во втором, четвертом и шестом геймах она позволяла сопернице брать очки на своей подаче, а сама не сделала ни одного брейка. Как итог — 0:6 за 21 минуту.

Первый гейм в матче вторая ракетка Латвии взяла лишь после того, как проиграла семь геймов подряд, — уже при счете 0:1 во втором сете. В третьем гейме на подаче британки завязалась упорная борьба, Севастова сумела реализовать брейк-пойнт и впервые в матче повела 2:1. На своей подаче она сразу закрепила перевес в счете до 3:1. В шестом гейме лиепайчанка потеряла свою подачу, но быстро ответила своим брейком и вернула себе лидерство — 4:3.

Однако продолжения не последовало. В восьмом гейме Уотсон снова использовала брейк-пойнт, после девятого гейма вела 5:4, а в десятом заработала 40:0 на подаче Севастовой и с первого матч-бола завершила поединок. Несмотря на поражение, выход в 1/32 финала на "Уимблдоне" стал для Севастовой лучшим выступлением в Лондоне за карьеру. Свой рейтинг она пополнила 70 очками.

В 1/16 финала британка сыграет с белоруской Викторией Азаренко, которая победила 15-ю сеяную россиянку Елену Веснину (6:3, 6:3).

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Уимблдон. 1/32 финала. 5 июля

Хитер Уотсон (Великобритания) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:0 6:4

1 — эйсы — 0

5 — двойные ошибки — 0

29/54 (54%) — процент попадания 1-й подачи — 27/47 (57%)

18/29 (62%) — очки на 1-й подаче — 12/27 (44%)

14/25 (56%) — очки на 2-й подаче — 6/20 (30%)

11/16 (69%) — очки у сетки — 3/5 (60%)

6/8 (75%) — брейки — 2/4 (50%)

19 — виннерсы — 7

13 — невынужденные ошибки — 13

61 — всего очков — 40

Время матча — 1:01.