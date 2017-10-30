Севастовой досталась "Камелия" на турнире в Чжухае

Foto: AFP/Scanpix/LETA Латвийская теннисистка Анастасия Севастова узнала соперниц по групповому этапу турнира в Чжухае, который пройдет с 31 октября по 5 ноября. По итогам жеребьевки 12 участниц турнира были распределены по четырем группам: "Азалия", "Камелия", "Бугенвиллея" и "Роза". Победительница каждой группы выйдет в 1/2 финала. В группе "Азалия" сыграют француженка Кристина Младенович, немка Юлия Гергес и словачка Магдалена Рыбарикова. Россиянка Елена Веснина, китаянка Пэн Шуай и американка Коко Вандевеге попали в группу "Бугенвиллея". Еще одна российская теннисистка Анастасия Павлюченкова будет соперничать с немкой Анжелик Кербер и австралийкой Эшли Барти в группе "Роза". Американка Слоан Стивенс, чешка Барбора Стрыцова и латвийская теннисистка Анастасия Севастова стали участницами группы "Камелия". Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai — заключительный турнир года в календаре WTA.

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