По итогам жеребьевки 12 участниц турнира были распределены по четырем группам: "Азалия", "Камелия", "Бугенвиллея" и "Роза". Победительница каждой группы выйдет в 1/2 финала.
В группе "Азалия" сыграют француженка Кристина Младенович, немка Юлия Гергес и словачка Магдалена Рыбарикова.
Россиянка Елена Веснина, китаянка Пэн Шуай и американка Коко Вандевеге попали в группу "Бугенвиллея".
Еще одна российская теннисистка Анастасия Павлюченкова будет соперничать с немкой Анжелик Кербер и австралийкой Эшли Барти в группе "Роза".
Американка Слоан Стивенс, чешка Барбора Стрыцова и латвийская теннисистка Анастасия Севастова стали участницами группы "Камелия".
Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai — заключительный турнир года в календаре WTA.