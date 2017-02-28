Серия неудач "Лестера" затянулась с прошлого года. Аккурат 31 декабря прошлогодний чемпион Англии одержал последнюю победу в АПЛ, а дальше была 1 ничья, 5 поражений и вылет из Кубка страны. "Лисы" скатились в подвал турнирной таблицы и оказались в непосредственной близости от зоны вылета. Именно это и стало причиной отставки Клаудио Раньери, с которым клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

Шекспиру удалось настроить команду на матч с одним из лидеров чемпионата, обыграть мерсисайдцев со счетом 3:1 и отодвинуться подальше от опасной зоны. В свою очередь "Ливерпуль" продолжает лихорадить и команда Юргена Клоппа опустилась уже на пятое место.

Безоговорочным лидером продолжает оставаться "Челси", взявший очередные три очка в поединке с "Суонси" (3:1), а на второе место поднялся "Тоттенхэм", разгромивший благодаря хет-трику Кейна "Сток Сити" (4:0). "Арсенал" и клубы из Манчестера этот тур пропускали из-за участия "Ман Юнайтед" и "Саутгемптона" в финале Кубка Английской лиги.

Чемпионат Англии (26-й тур):

Лестер — Ливерпуль 3:1 (2:0)

Голы: Варди (28, 60), Дринкуотер (39) — Коутиньо (68)

Лестер: Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Окадзаки (Амарти, 69), Варди.

Ливерпуль: Миньоле, Милнер, Матип, Клайн, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 66), Фирмино, Вейналдум, Мане (Морено, 66), Лейва (Вудберн, 84), Джан.

Тоттенхэм — Сток Сити 4:0 (4:0)

Голы: Кейн (14, 32, 37), Алли (45)

Тоттенхэм: Льорис, Дайер, Алдервейрелд (Виммер, 49), Вертонген (Уинкс, 66), Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис, Эриксен, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 86).

Вест Бромвич — Борнмут 2:1 (2:1)

Голы: Доусон (10), Маколи (21) — Кинг (5-пен.)

Челси — Суонси 3:1 (1:1)

Голы: Фабрегас (19), Педро (72), Диего Коста (84) — Льоренте (45)

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 85), Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро (Матич, 76), Диего Коста, Азар (Виллиан, 85).

Кристал Пэлас — Мидлсбро 1:0 (1:0)

Гол: ван Анхолт (34)

Эвертон — Сандерленд 2:0 (1:0)

Голы: Гуйе (40), Лукаку (80)

Халл — Бернли 1:1 (0:0)

Голы: Хаддлстоун (72-пен.) — Кин (76)

Удаление: Барнс (Б, 90).

Уотфорд — Вест Хэм 1:1 (1:0)

Голы: Дини (3) — Айю (73)

Удаление: Антонио (ВХ, 86).

1 Челси 26 63

2 Тоттенхэм 26 53

3 Ман Сити 25 52

4 Арсенал 25 50

5 Ливерпуль 26 49

6 Ман Юнайтед 25 48

7 Эвертон 26 44

8 Вест Бромвич 26 40

9 Вест Хэм 26 33

10 Сток Сити 26 32

11 Бернли 26 31

12 Уотфорд 26 31

13 Саутгемптон 25 30

14 Борнмут 26 26

15 Лестер Сити 26 24

16 Суонси Сити 26 24

17 Мидлсбро 26 22

18 Кристал Пэлас 26 22

19 Халл Сити 26 21

20 Сандерленд 26 19

Бомбардиры: Кейн (Тоттенхэм), Лукаку (Эвертон), Алексис Санчес (Арсенал) — по 17…