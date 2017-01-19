Джокович на этом турнире был посеян под вторым номером, тогда как Истомин — 117-й в мировом рейтинге АТР, а в Мельбурне выступает по wild card. Ранее Истомин над соперниками из топ-10 одержал всего одну победу в 33-х матчах.

Узбекский теннисист выиграл стартовую партию на тай-брейке (10:8), но два следующих остались за сербом — 7:5 и 6:2. В четвертом сете вновь пришлось играть тай-брейк, на котором Истомин оторвался по счету до 5:1 и завершил его в свою пользу — 7:5. В середие пятой партии Истомин сделал брейк, повел 4:2 и довел матч до победы — 7:6. Матч продолжался 4 часа 48 минут. Теперь впервые за 3 года на AusOpen будет новый чемпион.

Для 30-летнего представителя Узбекистана это самый крупный успех в карьере, тогда как 29-летний Джокович впервые в карьере проиграл на турнире "Большого шлема" сопернику, не входящему в Топ-100.

Также Джокович впервые с 2008 года не вышел на "Шлеме" в третий круг. До сих пор самым нерейтинговым теннисистом, побеждавшим Джоковича на "Шлеме", был россиянин Марат Сафин, стоявший 75-м. Это случилось во втором круге "Уимблдона"-2008.

В женском одиночном разряде в четвертый день турнира тоже состоялась сенсация, но меньшего масштаба. Третья ракетка мира Агнешка Радванска из Польши в 1/32 финала проиграла 34-летней хорватке Мирьяне Лючич-Барони.

Успешно преодолели второй круг американка Серена Уильямс, латвийка Алена Остапенко, чешка Каролина Плишкова, россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, словачка Доминика Цибулкова.

19 января. 1/32 финала

Мужчины

Денис Истомин (Узбекистан) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 5:7 2:6 7:6 6:4

Гаэль Монфис (Франция) — Александр Долгополов (Украина) — 6:3 6:4 1:6 6:0

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Дональд Янг (США) — 7:5 6:3 6:0

Александр Зверев (Германия) — Фрэнсис Тиафу (США) — 6:2 6:3 6:4

Маркос Багдатис (Кипр) — Рафаэль Надаль (Испания)

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:2 6:3 6:3

Давид Феррер (Испания) — Эрнесто Эскобедо (США) — 2:6 6:4 6:4 6:2

Жиль Симон (Франция) — Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия) — 6:4 6:1 6:1

Милош Раонич (Канада) — Жиль Мюллер (Люксембург) — 6:3 6:4 7:6

Доминик Тим (Австрия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2…

Бенуа Пэр (Франция) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6 4:6 6:3 3:6 6:3

Иво Карлович (Хорватия) — Эндрю Уиттингтон (Австралия) — 6:4 6:4 6:4

Давид Гоффен (Бельгия) — Радек Штепанек (Чехия) — 6:4 6:0 6:3

Григор Димитров (Болгария) — Хен Чон (Южная Корея) — 1:6 6:4 6:4 6:4

Ришар Гаске (Франция) — Карлос Берлок (Аргентина) — 6:1 6:1 6:1

Пабло Каррено-Буста (Испания) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:2 6:4 6:2

Женщины

Каролина Плишкова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:0 6:2

Алена Остапенко (Латвия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3 6:1

Дарья Гаврилова (Австралия) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:2 1:6 6:4

Тимеа Бачински (Швейцария) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:1 7:6

Елена Веснина (Россия) — Мэнди Минелла (Люксембург) — 6:3 6:3

Дженнифер Брэди (США) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 2:6 7:6 10:8

Мария Саккари (Греция) — Ализе Корне (Франция) — 7:5 4:6 6:1

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — Агнешка Радванска (Польша) — 6:3 6:2

Доминика Цибулкова (Словакия) — Су-Вэй Се (Тайвань) — 6:4 7:6

Екатерина Макарова (Россия) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 3:2 отказ

Каролин Возняцки (Дания) — Донна Векич (Хорватия) — 6:1 6:3

Йоханна Конта (Великобритания) — Наоми Осака (Япония) — 6:4 6:2

Барбора Стрыцова (Чехия) — Андреа Петкович (Германия) — 6:0 7:5

Каролин Гарсия (Франция) — Осиан Додин (Франция) — 6:7 6:4 6:4

Николь Гиббс (США) — Ирина Фалкони (США) — 6:4 6:1

Серена Уильямс (США) — Люция Шафаржова (Чехия) — 6:3 6:4