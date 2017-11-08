Первые призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года стали звучать после публикации скандального доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) в январе прошлого года. Документ был основан на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и рассказывал о применении допинга атлетами из России.

Глава специальной комиссии WADA Ричард Макларен заявил, что система применения допинга в России утверждалась на государственном уровне. В его докладе говорилось, что российские спортсмены применяли допинг на нескольких Олимпиадах, а люди из Министерства спорта России и лично президент Виталий Мутко были не просто в курсе происходящего, а отдавали приказы о подмене допинг-проб и способствовали сокрытию улик за счет поддержки ФСБ. Речь шла почти о 650 спортсменах из 30 видов спорта. Среди них были призеры Олимпийских игр-2014 в Сочи — лыжники, бобслеисты, скелетонисты.

Вскоре после публикации доклада создал две комиссии во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом и начал независимое расследование. Первая комиссия занимается перепроверкой проб россиян с Игр в Сочи, вторая — проверкой информации о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. По итогам проделанной работы 27 российских спортсменов к концу 2016 года были наказаны, еще 28 человек стали фигурантами дисциплинарных дел.