"Моя заявка еще не ушла в IAAF, но как раз сейчас я нахожусь в процессе ее написания. Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты", — приводит слова Шубенкова "Комсомольская правда".

Известно, что такие же заявки уже подали другие ведущие российские легкоатлеты — Мария Кучина, Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина. Это значит, что почти весь цвет легкой атлетики России не видит иного выхода, кроме как, выступать под нейтральным флагом.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно исключена из членов IAAF в ноябре 2015. В результате все российские легкоатлеты (кроме Дарьи Клишиной) были отстранены от международных соревнований, включая Олимпиаду-2016 в Рио. Теперь они пропускают и зимний сезон. Помимо отсутствия соревновательной практики на высоком уровне, это означает для них и большие финансовые потери — за счет участия в коммерческих стартах многие спортсмены обеспечивали себя и часть своей подготовки. Дальнейший пропуск международных соревнований может быть равнозначен завершению карьеры. А сроки снятия дисквалификации с ВФЛА не называются. Более того, под подозрением в нарушении антидопинговых правил у IAAF находятся порядка 200 российских спортсменов.

Кроме того, подать заявку на выступление под нейтральным флагом могут далеко не все, а только 60 российских спортсменов, которые входят в международный пул тестирования. Экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев в своих рассуждениях на эту тему считает, что таким образом российских легкоатлетов ставят перед выбором — уезжать из России или оставаться.

"Я одобряю то, что делают спортсмены (подают заявку на выступление под нейтральным флагом) и им надо всячески помогать. Но теперь этим должна более активно также заниматься и федерация. Иначе у людей пропадет всякая мотивация тренироваться, оставаться и жить в России. Выступать за Россию вообще. И если у спортсменов-профессионалов в нашей стране не будет возможности участвовать в коммерческих стартах, то поток спортивных эмигрантов может возрасти", — отметил Балахничев.