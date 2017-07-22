Теперь этот вид спорта называется артистическое плавание. С предложением изменить название синхронного плавания выступил Международный олимпийский комитет; как считают в МОК, такой шаг поможет продвигать этот вид спорта.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала решение конгресса FINA, заявив, что отрицательно относится к нему.

"Нас вполне устраивало прежнее название, ведь это прежде всего синхронное плавание. Не знаю, что это за каприз, кому и чем претило прежнее название. Впрочем, сути нашего вида спорта это не изменит", — добавила она.

Синхронное плавание входит в программу Олимпийских игр с 1984 года. Синхронистки из России завоевывали все золотые медали как в дуэтах, так и в группах на Олимпиадах в 2000 году в Сиднее, в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине, в 2012 году в Лондоне и в 2016 году в Рио-де-Жанейро.