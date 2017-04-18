Российская фристайлистка Мария Комиссарова после тяжелейшей травмы позвоночника во время Олимпиады-2014 в Сочи родила сына. Об этом Комиссарова сообщила в своем аккаунте в Instragram.

У Марии Комиссаровой и Алексея Чаадаева (также выступал за сборную России по фристайлу) 15 апреля родился мальчик, рост 51 см, вес — 3040 грамм. Родители, узаконившие отношения в ноябре прошлого года, назвали сына Матвеем.

Сегодня 15 апреля в 10:15 мы стали родителями красивого парня👼👏😍весом 3040г ростом 51см!!!ураааа

A post shared by Maria Chaadaeva (Komissarova) (@komissarova_maria) on Apr 15, 2017 at 4:08am PDT



26-летняя спортсменка также рассказала агентству "Р-Спорт" о ходе реабилитации после травмы: "Во время беременности болела спина, как у всех беременных. Сейчас все хорошо, заняты сыном, но и не забываем про реабилитацию. Уже делаем какие-то упражнения сами. Хотя пока я была беременна, мы не занимались реабилитацией по травме, а только поддержанием формы — плавание, йога. А сейчас будет посвободнее, войдем в режим, будем активно заниматься", — рассказала Комиссарова.

Россиянка получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки 15 февраля 2014 года в экстрим-парке "Роза Хутор", где готовилась к выступлению в дисциплине ски-кросса (спуск со склона с препятствиями) на Олимпиаде в Сочи. Спортсменке была присвоена первая группа инвалидности. Правительство Санкт-Петербурга, где спортсменка родилась и который представляла на внутрироссийских соревнованиях, выделило ей специально оборудованную квартиру и автомобиль.