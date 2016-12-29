По данным издания на сегодняшний день самый большой долг перед игроками и персоналом имеет новосибирская "Сибирь" — примерно 150 млн рублей (2,4 млн евро). На втором месте — московское "Динамо", за которое выступает Мартыньш Карсумс. Задолженность "бело-голубых" приближается к 120 млн рублей (1,9 млн евро). На третьем месте в этом незавидном топе идет ХК "Сочи", чьи долги превышают уже 100 млн рублей (1,58 млн евро).

Минусы по зарплатам остальных семи клубов гораздо меньше и в суммарные общие полмиллиарда рублей долга включены также "хвосты" с прошлого сезона братиславского "Слована" и загребского "Медвешчака". Из неожиданностей пребывания в этом списке называются нижегородское "Торпедо" и подольский "Витязь". Пока оба этих клуба имеют задолженности перед своими игроками только за ноябрь.