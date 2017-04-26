На своей странице в Twitter американский боец смешанного стиля пообещал купить россиянину водки. "Жду с нетерпением нашего боя. Моя проблема всего лишь оттянула неизбежное. Я выиграю, а потом куплю Федору водки за свой гонорар", — написал Митрион.

I def can't wait. My situation just prolonged the inevitable. I'm winning & then I'm buying Fedor a vodka with my win money https://t.co/pIvbDO1jiN— Matt Mitrione (@mattmitrione) April 26, 2017

Бой между Емельяненко и Митрионом пройдет 24 июня в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Поединок изначально должен был состояться еще 18 февраля в Сан-Хосе, но его отменили из-за болезни американца — у него обнаружили камни в почках.

По комментарию Митриона можно понять, что деньги все ушли на лечение, поэтому купить водки доля Емельяненко получится только после выплаты гонорара. Ну вряд ли Мэтт в курсе, что Федор вообще не употребляет алкоголя. Во всяком случае, так россиянин заявлял еще в 2011-м году.

За карьеру в смешанных единоборствах 40-летний Федор Емельяненко одержал 36 побед (11 нокаутом) и потерпел четыре поражения в боях по правилам ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся. 38-летний Мэтт Митрион одержал 11 побед (10 — нокаутом) в 16 боях.