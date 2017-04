На своей странице в Twitter американский боец смешанного стиля пообещал купить россиянину водки. "Жду с нетерпением нашего боя. Моя проблема всего лишь оттянула неизбежное. Я выиграю, а потом куплю Федору водки за свой гонорар", — написал Митрион.

I def can't wait. My situation just prolonged the inevitable. I'm winning & then I'm buying Fedor a vodka with my win money https://t.co/pIvbDO1jiN— Matt Mitrione (@mattmitrione) April 26, 2017