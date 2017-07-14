12 июля в дебютном матче Лиги чемпионов юрмальский "Спартак" уступил дома "Астане" (0:1). Ответный поединок состоится 18 июля. А "Легия" в гостях разгромила чемпиона Финляндии со счетом 3:0 и почти обеспечила себе выход дальше.
С этой стадии розыгрыша ЛЧ в борьбу вступают вице-чемпионы ряда стран, имеющих достаточно высокий рейтинг. Московскому ЦСКА предстоит сыграть с греческим АЕК, а киевскому "Динамо" — со швейцарским "Янг Бойз".
Лига чемпионов. Жеребьевка 3-го раунда квалификации
Путь чемпионов
"Славия" Прага (Чехия) — БАТЭ (Беларусь)/"Алашкерт" (Армения)
"Спартак" Юрмала (ЛАТВИЯ)/"Астана" (Казахстан) — "Мариехамн" (Финляндия)/"Легия" (Польша)
"Зриньски" (Босния)/"Марибор" (Словения) — "Хафнарфьордюр" (Исландия)/"Викингур" (Фареры)
"Жилина" (Словакия)/"Копенгаген" (Дания) — "Мальме" (Швеция)/"Вардар" (Македония)
"Линфилд" (Сев.Ирландия)/"Селтик" (Шотландия) — "Дандолк" (Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия)
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)/"Гонвед" (Венгрия) — "Жальгирис" (Литва)/"Лудогорец" (Болгария)
"Виторул" (Румыния) — АПОЕЛ (Кипр)/"Дюделанж" (Люксембург)
"Хибернианс" (Мальта)/"Зальцбург" (Австрия) — "Риека" (Хорватия)/"ТНС" (Уэльс)
"Карабах" (Азербайджан)/"Самтредия" (Грузия) — "Шериф" (Молдова)/"Кукеси" (Албания)
"Партизан" (Сербия)/"Будучност" (Черногория) — "Олимпиакос" (Греция)
Путь представителей лиг
"Стяуа" (Румыния) — "Виктория" (Чехия)
"Ницца" (Франция) — "Аякс" (Голландия)
"Динамо" Киев (Украина) — "Янг Бойз" (Швейцария)
АЕК (Греция) — ЦСКА Москва (Россия)
"Брюгге" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)
Первые матчи этой стадии пройдут 25/26 июля, ответные — 1/2 августа.