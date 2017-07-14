В Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу. Чемпион Латвии юрмальский "Спартак", если пройдет казахстанскую "Астану", в следующем раунде сыграет либо с польской "Легией", либо с финским "Мариехамном".

12 июля в дебютном матче Лиги чемпионов юрмальский "Спартак" уступил дома "Астане" (0:1). Ответный поединок состоится 18 июля. А "Легия" в гостях разгромила чемпиона Финляндии со счетом 3:0 и почти обеспечила себе выход дальше.

С этой стадии розыгрыша ЛЧ в борьбу вступают вице-чемпионы ряда стран, имеющих достаточно высокий рейтинг. Московскому ЦСКА предстоит сыграть с греческим АЕК, а киевскому "Динамо" — со швейцарским "Янг Бойз".



Лига чемпионов. Жеребьевка 3-го раунда квалификации

Путь чемпионов

"Славия" Прага (Чехия) — БАТЭ (Беларусь)/"Алашкерт" (Армения)

"Спартак" Юрмала (ЛАТВИЯ)/"Астана" (Казахстан) — "Мариехамн" (Финляндия)/"Легия" (Польша)

"Зриньски" (Босния)/"Марибор" (Словения) — "Хафнарфьордюр" (Исландия)/"Викингур" (Фареры)

"Жилина" (Словакия)/"Копенгаген" (Дания) — "Мальме" (Швеция)/"Вардар" (Македония)

"Линфилд" (Сев.Ирландия)/"Селтик" (Шотландия) — "Дандолк" (Ирландия)/"Русенборг" (Норвегия)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)/"Гонвед" (Венгрия) — "Жальгирис" (Литва)/"Лудогорец" (Болгария)

"Виторул" (Румыния) — АПОЕЛ (Кипр)/"Дюделанж" (Люксембург)

"Хибернианс" (Мальта)/"Зальцбург" (Австрия) — "Риека" (Хорватия)/"ТНС" (Уэльс)

"Карабах" (Азербайджан)/"Самтредия" (Грузия) — "Шериф" (Молдова)/"Кукеси" (Албания)

"Партизан" (Сербия)/"Будучност" (Черногория) — "Олимпиакос" (Греция)

Путь представителей лиг

"Стяуа" (Румыния) — "Виктория" (Чехия)

"Ницца" (Франция) — "Аякс" (Голландия)

"Динамо" Киев (Украина) — "Янг Бойз" (Швейцария)

АЕК (Греция) — ЦСКА Москва (Россия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)

Первые матчи этой стадии пройдут 25/26 июля, ответные — 1/2 августа.