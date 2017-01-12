По данным источника, от продления контрактов с находящимся без движения семикратным чемпионом "Формулы-1" отказались производители люксовых часов Audemars Piguet и замков Hormann. Оба договора были заключены за несколько месяцев до трагедии, которая случилась с Шумахером на горнолыжной трассе во французских Альпах в конце 2013 года.

Известно, что еще ранее от продолжения сотрудничества с легендарным гонщиком отказались еще четыре компании — Set Jet, NAVYBOOT, Rosbacher и Erlinyou. Другие спонсоры пока остаются с Шумахером, но ведут переговоры о сокращении сумм платежей или их переориентации. Например, они берут на себя часть медицинских расходов по реабилитации гонщика и финансово поддерживают сына Михаэля Мика Шумахера, который делает карьеру в "Формуле-4".

Недавно появилась информация о том, что за последние три года, которые прошли с момента трагического случая в горах, семья Шумахера заплатила за лечение бывшего гонщика порядка $ 16 миллионов. С другой стороны, согласно цифрам, опубликованным журналом Forbes, Михаэль Шумахер по-прежнему в топе самых богатых спортсменов в истории, занимая пятое место.

47-летний Шумахер в настоящее время по-прежнему проходит восстановление на своей вилле в Швейцарии, а врачи до сих пор затрудняются дать прогноз относительно полного выздоровления легендарного гонщика.