О том, что Александр Хютте был информатором IAAF и WADA стало известно из украденных хакерской группой Fancy Bears данных. Переписка спортсмена с IAAF началась после того, как в мае 2015 года он был уличен в употреблении запрещенных препаратов и временно отстранен от соревнований. Бегун обратился к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, обвинив в получении положительного результата теста на этиохоналон своего тренера Зухру Верещагину. Также Хютте назвал имена партнеров по команде, которые, по его мнению, применяют допинг, а заодно просил о сокращении срока своей 4-летней дисквалификации. Позже россиянин вступил в аналогичную переписку с WADA.

Сам Хютте в разговоре с ТАСС отметил: "Признаюсь, меня нисколько не удивил факт публикации этой информации. Моя основная задача была отстоять свою честь и наказать определенного тренера. Меня очень удивило, что это представлено в другом свете".

В свою очередь, Зухра Верещагина, которую Хютте обвинил в допинговых махинациях, заметила, что этот бегун в свое время сотрудничал с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении допинга среди российских спортсменов.

"Это был его выбор написать все это. Сейчас каждый выбирает свое: одни бегают, а другие пишут. Отрицаю ли я свою причастность к его допинговым нарушениям? Пусть он лучше расскажет, как с Родченковым работал", — заявила Верещагина ТАСС.

Информация о Хютте появилась практически одновременно с новым решение IAAF допустить несколько российских легкоатлетов до международных соревнований, в которых они могут участвовать под нейтральным флагом. Такую возможность вчера получили: чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, победительница мирового первенства в прыжках в высоту Мария Кучина, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. Ранее в этом году IAAF допустила к участию в соревнованиях на тех же условиях россиян Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову, Алексея Сокирского и Дарью Клишину.