В прошлом году в допинг-пробе 30-летнего футболиста ЦСКА были обнаружены следы кокаина. Датой начала дисквалификации было установлено 6 октября 2016 года, когда Еременко впервые предварительно отстранили в связи с допинговым нарушением.

Еременко пытался оспорить свою дисквалификацию в апелляционном комитете УЕФА, но тот оставил наказание в силе. После этого, 13 апреля 2017 года, он подал заявление в CAS.

До 6 октября 2018 года Еременко запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, включая тренировки с командой. Именно это президент ЦСКА Евгений Гинер называл причиной того, что клуб не стал продлевать контракт с хавбеком.