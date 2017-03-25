В пробе одноклубника Кристапа Порзиньгиса обнаружены следы запрещенной биологически активной добавки. 32-летний сын известного в прошлом теннисиста, победителя "Ролан Гарроса"-1983 Янника Ноа, признал свою вину. Поскольку расследование выявило, что Жоаким принял запрещенный препарат не нарочно, наказание оказалось довольно мягким — 20 матчей. Половину из них он пропустит в этом сезоне ("Никс" осталось до конца регулярного чемпионата провести десять игр), другая половина дисквалификации перейдет на следующий сезон.

Жоаким Ноа в текущем сезоне-2016/17 принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 5 очко, а также делая 8,6 подбора и раздавая по 2,2 передачи. Среднее игровое время центрового — 22 минуты. На площадку он не выходил с 27 февраля после операции на колене.