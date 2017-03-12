"Баффало" со счетом 5:3 на своем льду обыграл "Коламбус". Нападающий "Сэйбрз" Земгус Гиргенсонс отыграл 11 минут и 18 секунд. В его активе 3 броска, 4 силовых приема и коэффициент полезности "-1". Латвийский хоккеист вновь не набрал ни одного очка, всего в этом сезоне в 62 матчах у него 14 очков. У "Баффало" — 66 очков и 13-е место на Востоке, отставание от зоны плей-офф — 9 очков.

11 марта

Сент-Луис — Айлендерс — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

1:0 — Тарасенко (Стеен, Шварц)

2:0 — Стеен

2:1 — Нелсон (Мэйфилд, Хо-Сэнг)

3:1 — Тарасенко (Гуннарссон)

4:1 — Берглунд (Пяярви-Свенссон, Перрон)

4:2 — Бовилье (Клаттербак, Хики)

4:3 — Ледди (Таварес, Лэдд)

ВИДЕО МАТЧА

Бостон — Филадельфия — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 — Пастрняк (Бержерон)

1:1 — Уил (Жиру, Симмондс)

2:1 — Стэффорд (Миллер)

Сан-Хосе — Нэшвилл — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

1:0 — Мартин (Торнтон)

1:1 — Джохансен (Йоси)

1:2 — Нил (Уилсон)

1:3 — Арвидссон (Суббан)

Колорадо — Оттава — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)

1:0 — 9 Ньето (Комо, Голубеф)

1:1 — 30 Клаэссон (Пайэтт, Пажо)

1:2 — 35 Берроуз (Карлссон, Хоффман)

1:3 — 38 Хоффман (Келли)

1:4 — 51 Дзингел (Карлссон, Берроуз)

2:4 — 59 Андригетто (Седерберг, Колборн)

Каролина — Торонто — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

1:0 — Раск (Песке, Линдхольм)

1:1 — Марнер (ван Римсдайк, Бозак)

2:1 — Терявяйнен (Фолк, Дж.Стаал)

2:2 — ван Римсдайк

2:3 — Райлли (Гардинер, В. Нюландер)

Тампа-Бэй — Флорида — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

0:1 — Ягр (Маршессо, Барков)

0:2 — Пысик (Барков, Смит)

1:2 — Кучеров (Друэн, Хедман)

2:2 — Гоерд

3:2 — Палат (Шустр)

Баффало — Коламбус — 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

0:1 — 7 Савар (Хартнелл, Ганье)

0:2 — 14 Фолиньо (Веренски, Саад)

0:3 — 17 Бьоркстранн (Ганье)

1:3 — 20 Маккейб (Кэйн, Делорье)

2:3 — 25 Моулсон (Джионта, Богосян)

3:3 — 39 Райнхарт (Ристолайнен)

4:3 — 57 Кэйн (Ристолайнен, Айкел)

5:3 — 59 Айкел (О′Райлли)

ВИДЕО МАТЧА

Виннипег — Калгари — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 — Баклунд (Хэмилтон, Фролик)

0:2 — Фролик (Хэмилтон, Ткачак)

0:3 — Чейссон (Хэмилтон, Монахан)

Аризона — Нью-Джерси — 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)

1:0 — Врбата (Мерфи, Доми)

2:0 — Ридер (Мартинук)

3:0 — Чикран (Мартинук, Ридер)

4:0 — Перлини (Чикран, Деанджело)

4:1 — Палмиери (Бландиси, Холл)

4:2 — Беннетт (Сиверсон)

4:3 — Палмиери (Хенрик, Сиверсон)

5:3 — Деанджело (Чикран, Макгинн)

5:4 — Мур (Вуд, Заха)

Ванкувер — Питтсбург — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

0:1 — Коул (Уилсон, Кюнхакль)

0:2 — Гюнцель (Кросби, Шири)

0:3 — Шири (Кросби, Гюнцель)

Лос-Анджелес — Вашингтон — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

0:1 — 4 Врана (Шаттенкирк, Уильямс)

1:1 — Габорик (Мартинес, Копитар)

1:2 — Оши (Юханссон)

2:2 — Копитар (Маззин, Картер)

3:2 — Кемпе (Мартинес, Грэвел)

4:2 — Картер