В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии в женском разряде определились финалистки. Титул разыграют сестры Уильямс — 36-летняя Винус и 34-летняя Серена. Для них это будет девятая встреча в финалах турниров "Большого шлема".

В полуфинале сеяная 13-й Винус Уильямс в трех сетах переиграла другую американку Коко Вандевей, а вторая ракетка мира Серена за 50 минут разгромила хорватку Мирьяну Лючич-Барони. Стоит отметить, что соперницы сестер Уильямс по полуфиналу не входят в топ-30, а в Мельбурне выдали свои самые успешные выступления в карьерах.

Уильямс-старшая впервые с 2009 года вышла в финал турнира "мэйджора". В Мельбурне Винус сыграет в финале во второй в карьере (впервые это было в 2003 году). Пока титулов на AusOpen у нее нет. Финал станет для Винус 15-м финалом "Шлема" в карьере. На данный момент на ее счету семь титулов: пять — на "Уимблдоне" и два — на US Open.

Шестикратная чемпионка AusOpen Серена Уильямс третий сезон подряд и в восьмой раз вообще вышла финал в Мельбурне, всего для нее это будет 29-й финал. Сейчас на счету Серены 22 титула на "Шлемах", и в случае победы в Мельбурне она обойдет немку Штеффи Граф и станет самой титулованной теннисисткой в Открытой эре (после 1968 года). Кроме того, Серена может вернуть себе первую строчку рейтинга WTA.

Первый финал между сестрами произошел 16 лет назад на US Open-2001. В последний раз сестры Уильямс играли в финале "Шлема" на "Уимблдоне"-2009. На данный момент в личном противостоянии в финалах "Шлемов" Серена ведет со счетом 6:2.

26 января. Женщины. 1/2 финала

Винус Уильямс (США, 13) — Коко Вандевей (США) — 6:7 6:2 6:3

Серена Уильямс (США, 2) — Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — 6:2 6:1