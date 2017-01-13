"Врачи не могут поставить диагноз или подобрать лечение. Он находится не в лучшем состоянии и не тренируется. Как только приступает к занятиям, случается рецидив болезни. Это очень грустно", — посетовал Йоханнес Бо.

В нынешнем сезоне Тарьей Бо пропустил первые четыре этапа Кубка мира из-за этих самых проблем со здоровьем. Сегодня он должен был принять участие в спринтерской гонке 5-го этапа КМ, который проходит в немецком Рупольдинге, но из-за сильного ветра соревнование было в итоге отменено.

Сам Тарьей Бо в разговоре с изданием Dagbladet отметил: "Да, действительно, проблемы с дыханием у меня появляются снова и снова. Все началось еще 10 лет назад, когда у меня в доме в Лиллехаммере появилась плесень. Не знаю, связано ли это с моим состоянием. Врачи не ставят мне диагноз, но я знаю, что это не астма, так как проходил обследование в сентябре".

Бо-старший также пообещал: "Я обязательно вернусь и покажу все, на что способе, когда буду полон энергии и мотивации".