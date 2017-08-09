Топ-20 фотографий сексапильной прыгуньи с шестом

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Чемпионат мира по легкой атлетике в самом разгаре. На сербскую прыгунью в длину Ивану Шпанович вы уже насмотрелись. А кто еще выделяется своей внешностью среди лучших легкоатлеток современности? Знакомьтесь с 28-летней американской прыгуньей с шестом Эллисон Стокк!