Эллисон Стокк – 28-летняя прыгунья с шестом и фитнес-модель из США. Привлекательная внешность помогла ей стать одной из самых узнаваемых легкоатлеток в мире и заполучить многомиллионные контракты с Nike и GoPro. Американка побила множество рекордов на студенческих соревнованиях у себя на родине. Сегодня она одна из самых популярных спортсменок в соцсетях.
Топ-20 фотографий сексапильной прыгуньи с шестом(1)
Foto: pikabu.ru
Чемпионат мира по легкой атлетике в самом разгаре. На сербскую прыгунью в длину Ивану Шпанович вы уже насмотрелись. А кто еще выделяется своей внешностью среди лучших легкоатлеток современности? Знакомьтесь с 28-летней американской прыгуньей с шестом Эллисон Стокк!
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