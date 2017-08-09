Эллисон Стокк – 28-летняя прыгунья с шестом и фитнес-модель из США. Привлекательная внешность помогла ей стать одной из самых узнаваемых легкоатлеток в мире и заполучить многомиллионные контракты с Nike и GoPro. Американка побила множество рекордов на студенческих соревнованиях у себя на родине. Сегодня она одна из самых популярных спортсменок в соцсетях.

Craving those back of the runway jitters 🙋🏽

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Jun 28, 2017 at 4:41pm PDT

Hikes with @lilbabycheezus ✌🏼

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Apr 13, 2017 at 4:01pm PDT

Weekend vibes 🌤

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Apr 8, 2017 at 8:15am PDT

I'm not sure if you heard but I did over a thousand

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Apr 3, 2017 at 12:15pm PDT

😎

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Mar 19, 2017 at 5:36pm PDT


@onexwonder

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Nov 29, 2016 at 3:01pm PST

Jump up, jump up and get down

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Oct 4, 2016 at 3:54pm PDT

Core is 🔑 #GoPro #GoProGirl

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on May 20, 2016 at 12:15pm PDT

Doing the little things right makes the big things happen. A-skips with @onexwonder

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Mar 7, 2016 at 3:41pm PST

✔️

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Feb 1, 2016 at 1:50pm PST

Where's the joy in living life on the ground?

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Jan 12, 2016 at 8:40am PST

Post training float 😎

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Nov 28, 2015 at 6:10pm PST

Definitely could have made it onto the balcony

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Nov 19, 2015 at 3:34pm PST

Remember why you started. Back to work next week. 📷: @samkweskin

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Oct 2, 2015 at 12:43pm PDT

👯 #Nike Fall Style Guide '15

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Sep 29, 2015 at 5:18pm PDT

Rest period ✔️ Sliding back into training today 👊🏽

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Sep 19, 2016 at 12:26pm PDT

happy 🌎 day #earthday

A post shared by Allison Stokke (@allisonstokke) on Apr 22, 2015 at 4:00pm PDT