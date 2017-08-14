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Бесславный уход Усэйна Болта, успехи россиян, загадочный гастроэнтерит и латвийские неудачи. Delfi подводит итоги чемпионата мира по легкой атлетике, который завершился в воскресенье в Лондоне после десяти насыщенных соревновательных дней.
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