Аукцион завершился 25 июля. Победителем стал Михаил Булыгин. Средства, полученные за реализацию этого лота, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику киевского Института нейрохирургии, сообщает Lenta.ru.

Виталий Кличко носит звания "почетный" и "вечный" чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) среди супертяжеловесов. Кличко владел чемпионским поясом этой организации с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2013 год. Боксер c 1999 по 2000 год носил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и с 2004 по 2005-й — по версии журнала The Ring.

Последний бой на профессиональном ринге Кличко провел в сентябре 2012 года. С июня 2014-го занимает должность мэра Киева. Виталий — старший брат Владимира Кличко.