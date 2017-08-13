Россия дождалась первой золотой медали на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Мария Ласицкене (на фото) потвердила статус фаворита в прыжках в высоту. Усэйну Болту повезло меньше. Великий ямайский спринтер бесславно завершил карьеру, не сумев закончить эстафету 4 по 100 метров.

Прощание Усэйна Болта со спортом, растянувшееся на неделю, получилось чудовищным. После бронзы на стометровке его единственным шансом на золото была эстафета 4 по 100. Ямайцы выигрывали ее на четырех последних чемпионатах мира и трех последних Олимпиадах. Правда, пекинское золото у них отняли — партнер Болта, бежавший ту эстафету, попался на допинге.

Болта, как всегда, поставили финишером, но к заключительному этапу стало понятно: золото разыграют американцы и британцы, а команда Ямайки в лучшем случае возьмет бронзу. Не взяла. Болт, получив эстафетную палочку от партнера, пробежал 30-40 метров, затем захромал и упал. После финиша всех спортсменов он снял кроссовки и, ужасно расстроенный, заковылял босиком под трибуны. Худшего прощания с легендой нельзя было и представить.

Победа в эстафете досталась команде Великобритании (37,47 сек). Американцы финишировали вторыми (37,52). Третьими стали японцы (38,04).

Тем временем россянка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту. Ее результат — 2,03 метра. Серебряным призером стала Юлия Левченко из Украины (2,01), бронзовым — Камила Личвинко из Польши (1,99). Ласицкене принесла России третью медаль за два дня. В пятницу Валерий Пронкин стал серебряным призером в метании молота, а Дарья Клишина стала второй в прыжках в длину.

В России нет другого легкоатлета, который бы доминировал в своем виде так, как сейчас Ласицкене в прыжках в высоту. Взять хотя бы нынешний сезон — 12 из 13 лучших его результатов принадлежат Марии. Теперь Ласицкене — двукратная чемпионка мира. Если говорить о легкоатлетах России, то по количеству золотых наград на мировых первенствах ее опережают лишь Елена Исинбаева (шест) и Татьяна Лебедева (тройной и длина).

В субботу на чемпионате мира было разыграно еще пять комплектов наград. Команда США выиграла женскую эстафету 4 по 100 (41,82 сек), немец Йоханнес Феттер победил в метании копья (89,89 м), француз Кевин Майер стал лучшим в десятиборье (8768 очков), австралийка Салли Пирсон выиграла золото в беге на 100 метров с барьерами (12,59 сек), а эфиоп Муктар Эдрис победили в забеге на 5000 метров (13 мин 32,79 сек). Мо Фара в последнем виде программы остался вторым (13 мин 33,22 сек).

В медальном зачете лидирует сборная США — 27 наград (9-10-8). Второе место у Кении — 8 (3-1-4). На третьей строчке расположилась Польша — 7 (2-2-3). Россия с одной золотой и тремя серебряными медалями поднялась на неофициальное восьмое место.