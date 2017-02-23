Московское "Динамо" вновь обыграло нижегородское "Торпедо" в овертайме — 3:2. Победную шайбу хозяева забросили на 62-й минуте: Андрей Кутейкин застал врасплох Бирюкова броском из средней зоны. В этом матче нападающий "Торпедо" Каспар Даугавиньш и форвард "Динамо" Мартыньш Карсумс набрали по 1 (0+1) очку.
Победитель регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на 71-й минуте вырвал победу над "Йокеритом" — 2:1. Победу армейцам принес Андронов.
С одинаковым счетом 7:2 "Локомотив" разгромил минское "Динамо", а СКА — "Витязь". Во всех парах счет стал 2-0.
Третьи матчи серий пройдут 25 февраля в Подольске, Минске, Нижнем Новгороде и Хельсинки.
Кубок Гагарина. Первый раунд. Вторые матчи
ЦСКА — Йокерит — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы
1:0 — 25 Мамин (Светлаков, Ничушкин)
1:1 — 43 Хухтала (Геноуэй)
2:1 — 71 Андронов (Жарков)
Счет в серии: 2-0
Локомотив — Динамо Минск — 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)
Шайбы
1:0 — 7 Крунвалль (Тэлбот, Козун)
2:0 — 26 Ильенко (Локтионов)
3:0 — 33 Накладал (Крунвалль, Козун)
4:0 — 34 Аверин (Лугин)
5:0 — 39 Лугин (Рафиков)
6:0 — 40 Локтионов (Рафиков, Кадейкин)
7:0 — 42 Локтионов (Кадейкин, Гавриков)
7:1 — 43 Коробов (Степанов)
7:2 — 52 Эллисон (Костицын, Клинкхаммер)
Счет в серии: 2-0
СКА — Витязь — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Шайбы
1:0 — 5 Кетов (Белов, Яковлев)
2:0 — 17 Дадонов (Шипачев, Неколенко)
3:0 — 27 Кетов (Херсли, Хафизуллин)
4:0 — 33 Дацюк (Херсли, Шипачев)
5:0 — 36 Коскиранта (Белов, Широков)
5:1 — 38 Швец-Роговой (Афиногенов)
6:1 — 46 Херсли (Дадонов, Гусев)
6:2 — 53 Ержабек (Чернов, Яценко)
7:2 — 54 Ковальчук (Белов)
Счет в серии: 2-0
Динамо Москва — Торпедо — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
1:0 — 13 Федоров (Вишневский, Цветков)
2:0 — 17 Хиетанен (Кашпар, Карсумс)
2:1 — 21 Мозер (Аляев, Осипов)
2:2 — 51 Фролов (Даугавиньш, Лофквист)
3:2 — 61 Кутейкин
Счет в серии: 2-0