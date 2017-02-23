В Кубке Гагарина по хоккею сыграны вторые матчи первого раунда в Западной конференции. Московские ЦСКА и "Динамо", питерский СКА и ярославский "Локомотив" одержали вторые победы.

Московское "Динамо" вновь обыграло нижегородское "Торпедо" в овертайме — 3:2. Победную шайбу хозяева забросили на 62-й минуте: Андрей Кутейкин застал врасплох Бирюкова броском из средней зоны. В этом матче нападающий "Торпедо" Каспар Даугавиньш и форвард "Динамо" Мартыньш Карсумс набрали по 1 (0+1) очку.

Победитель регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на 71-й минуте вырвал победу над "Йокеритом" — 2:1. Победу армейцам принес Андронов.

С одинаковым счетом 7:2 "Локомотив" разгромил минское "Динамо", а СКА — "Витязь". Во всех парах счет стал 2-0.

Третьи матчи серий пройдут 25 февраля в Подольске, Минске, Нижнем Новгороде и Хельсинки.

Кубок Гагарина. Первый раунд. Вторые матчи

ЦСКА — Йокерит — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы

1:0 — 25 Мамин (Светлаков, Ничушкин)

1:1 — 43 Хухтала (Геноуэй)

2:1 — 71 Андронов (Жарков)

Счет в серии: 2-0

Локомотив — Динамо Минск — 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Шайбы

1:0 — 7 Крунвалль (Тэлбот, Козун)

2:0 — 26 Ильенко (Локтионов)

3:0 — 33 Накладал (Крунвалль, Козун)

4:0 — 34 Аверин (Лугин)

5:0 — 39 Лугин (Рафиков)

6:0 — 40 Локтионов (Рафиков, Кадейкин)

7:0 — 42 Локтионов (Кадейкин, Гавриков)

7:1 — 43 Коробов (Степанов)

7:2 — 52 Эллисон (Костицын, Клинкхаммер)

Счет в серии: 2-0

СКА — Витязь — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Шайбы

1:0 — 5 Кетов (Белов, Яковлев)

2:0 — 17 Дадонов (Шипачев, Неколенко)

3:0 — 27 Кетов (Херсли, Хафизуллин)

4:0 — 33 Дацюк (Херсли, Шипачев)

5:0 — 36 Коскиранта (Белов, Широков)

5:1 — 38 Швец-Роговой (Афиногенов)

6:1 — 46 Херсли (Дадонов, Гусев)

6:2 — 53 Ержабек (Чернов, Яценко)

7:2 — 54 Ковальчук (Белов)

Счет в серии: 2-0

Динамо Москва — Торпедо — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

1:0 — 13 Федоров (Вишневский, Цветков)

2:0 — 17 Хиетанен (Кашпар, Карсумс)

2:1 — 21 Мозер (Аляев, Осипов)

2:2 — 51 Фролов (Даугавиньш, Лофквист)

3:2 — 61 Кутейкин

Счет в серии: 2-0