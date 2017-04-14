Сергей Орешкин возглавлял "Динамо" с 29 декабря 2015 года, когда занял ставший вакантным пост после отставки Харийса Витолиньша. С Орешкиным команда вышла в плей-офф, но в четвертьфинале Кубка Гагарина-2016 проиграла серию питерскому СКА. В нынешнем сезоне "бело-голубые" тоже попали в плей-офф, снова дошли до второго раунда и опять споткнулись на СКА (1-4). После этого руководство динамовского клуба приняло решение сменить Орешкина.

Владимир Воробьев тренерскую карьеру начал в 2011 году в череповецкой "Северстали", затем работал в донецком "Донбассе", астанинском "Барысе" и сборной Казахстана.

За московское "Динамо" выступает латвийский форвард Мартыньш Карсумс. Его контракт со столичным клубом действует до конца апреля 2018 года.