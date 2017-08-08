Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге с барьерами на 110 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Латвийские легкоатлеты Гунта Латышева-Чударе и Элвис Мисанс не сумели пробиться в финал в своих дисциплинах.

Финальный забег на 110 метров с барьерами завершился победой ямайского спринтера Омара Маклауда. Чемпион преодолел дистанцию за 13,04 секунды. Шубенков отстал всего на одну десятую. Бронза у венгра Балаша Баджи. Его результат — 13,28 секунды.

Напомним, что 26-летний Шубенков, как и 18 других россиян, выступает на чемпионате под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкоатлетических ассоциаций. Барьеристу первому из спортсменов с российским паспортом удалось завоевать медаль континентального первенства в Лондоне.

Участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Гунта Латышева-Чударе в понедельник участвовала в полуфинальном забеге на 400 метров. Латвийская спортсменка заняла четвертое место с результатом 51,57 секунды. Увы, для выхода в финал этого не хватило. По итогам х полуфинальных забегов действующая чемпионка Европы среди спортсменок до 23 лет оказалась лишь 12-й. Последней финалисткой стала представительница Ямайки Шерика Джексон, пробежавшая дистанцию за 50,70 секунды.

Элвис Мисанс занял 16-е место в тройном прыжке. В первой попытке он прыгнул на 16,55 метра, что позволило расположиться на промежуточном 11-м месте. Вторая попытка оказалась чуть хуже — 13,69 метра. После второй серии прыжков наш атлет откатился на 13-е место. Третью попытку ему не засчитали. Таким образом, результат первой попытки остался для Мисанса лучшим. До выхода в финал ему не хватило 12 сантиметров.

Любопытно, что квалификационный норматив — 17 метров — выполнили всего три спортсмена: американцы Крис Бенар (17,20 м) и Кристиан Тейлор (17,15), а также кубинец Кристиан Наполес (17,06). Девять остальных финалистов добрали по результатам.