Мужским масс-стартом на 15 километров завершился чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Победу одержал немец Симон Шемп, серебро — у норвежца Йоханнеса Бо, бронза — у австрийца Симона Эдера.

В масс-старте принимали участие 30 лучших биатлонистов сезона, большая часть из которых отобралась по общему зачету Кубка мира, а еще несколько спортсменов — по результатам на нынешем мировом первенстве. Ведущий латвийский биатлонист Андрей Расторгуев не смог отобраться в масс-старт.

После первой стрельбы большой пелотон за собой повел россиянин Антон Шипулин. Но стоило ему допустить один промах на второй стрельбе из положения лежа, как он выпал из ведущей группы. Зато в нее вернулся француз Мартен Фуркад, у которого был один промах на первой стрельбе.

После третьего огневого рубежа группа лидеров, в которой начались тактические игры, состояла из восьми человек: австрийцы Эдер и Ландертингер, немцы Шемп и Пайффер, Фуркад, чемпион мира этого года в гонке на 20 км американец Бэйли, норвежец Йоханнес Бо и болгарин Анев. К ним мог присоединиться и Шпулин, но он еще раз промахнулся. Со стадиона француз ушел третьим, а вскоре взял инициативу на себя и предпринял ускорение. Однако в этот раз конкурентов сбросить Фуркаду не удалось: последнюю стрельбу первая шестерка начинала практически одновременно.

Быстрее всех справился с заключительной стрельбой Эдер, в двух секундах позади него был Шемп, в 16-ти — Бэйли, в 25-ти — Бо-младший, в 34-х — Шипулин. Фуркад же накала борьбы не выдержал: два штрафных круга и отставание от лидера в 48 секунд. Стоит отметить, что без промахов гонку провели только Шемп, Эдер и Бэйли.

На решающем отрезке дистанции Шемп быстро догнал Эдера, а вскоре и совершил мощный рывок в гору. Австрийский ветеран быстро отстал, сзади же стремительно накатывал Йоханнес Бо. Норвежец обогнал Бэйли, и перед стадионом настиг Эдера. На финишной прямо скандинав не оставил шансов сопернику и взял серебро. Эта награда стала для Бо-младшего девятой в карьере на чемпионатах мира (3-4-2). У Эдера — бронза и четверая медать в карьере (0-1-3).

Шемп на финише выиграл у Бо девять секунд и впервые в карьере выиграл золото в личной гонке на мировых первенствах. Всего у немца теперь восемь медалей (4-2-2).

Шипулин на последнем круге обогнал Анева и Бэйли и финишировал четвертым, вновь остановившись в шаге от медали на ЧМ-2017. Россиянин отстал от Шемпа на 25 секунд, от Эдера — на 15 сек. Через 6 секунд после Шипулина завершил гонку Фуркад, показавший лучший лыжный ход.

Мартен Фуркад после окончания чемпионата мира уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира: в его активе 1020 очков. На втором месте Шипулин (690), третий — Шемп (673), четвертый — Йоханнес Бо (621), пятый — немец Арнд Пайффер (550), шестой — норвежец Оле-Эйнар Бьорндален (524). Расторгуев — 31-й (221 очко).

Хохфильцен (Австрия). Чемпионат мира

Мужчины. Масс-старт на 15 км

1 Симон Шемп (Германия) — 35.38,3 (0+0+0+0)

2 Йоханнес Бо (Норвегия) +9,0 сек (0+0+0+1)

3 Симон Эдер (Австрия) +10,1 (0+0+0+0)

4 Антон Шипулин (Россия) +25,3 (0+1+1+0)

5 Мартен Фуркад (Франция) +31,3 (1+0+0+2)

6 Лоуэлл Бэйли (США) +33,5 (0+0+0+0)…