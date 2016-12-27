УЕФА разрешил украинскому футбольному клубу "Шахтер" (Донецк) проводить матчи еврокубков в Харькове.

Таким образом, в 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" примет испанскую "Сельту" 23 февраля в Харькове (первая игра состоится 17 февраля в Виго).

УЕФА запретил проведение еврокубковых матчей в Харькове после начала конфликта на Украине в 2014 году. Дончане свои домашние матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы проводили во Львове.

В этом сезоне "Шахтер" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а в Лиге Европы занял первое место в группе и попал в плей-офф. В чемпионате Украины донецкий клуб уверенно лидирует.

Харьков принимал матчи ЕВРО-2012. Харьковский "Металлист" на протяжении нескольких лет подряд брал бронзовые медали украинского первенства, но перед сезоном-16/17 команда была исключена из числа участников высшей лиги.