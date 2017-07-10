В прошлом сезоне Кербер на "Уимблдоне" дошла до финала, где уступила американке Серенее Уильямс. Теперь немка не смогла защитить 1300 очков за тот финал и 17 июля потеряет первую строчку рейтинга.

Если румынка Симона Халеп дойдет до полуфинала (в четвертом круге она обыграла белоруску Викторию Азаренко(, то первой ракеткой мира станет она, во всех остальных случаях — чешка Каролина Плишкова (в Лондоне проиграла во втором круге). До начала "Уимблдона" Кербер опережала Халеп на 115 очков, Плишкову — на 180 очков.

Впервые лидером рейтинга Ангелик Кербер стала в сентябре прошлого года после победы на US Open. Она удерживала первое место 20 недель, до окончания AusOpen, в котором в финале уступила Серене. В начале мая, когда Уильямс-младшая уже ушла в декрет и не играла, Кербер вновь стала первой.

В этом году Кербер только на одном турнире дошла до финала и проиграла все девять матчей соперницам из Топ-20.

В четвертьфинале Мугурусе (14-й посев) предстоит сыграть со Светланой Кузнецовой (7). Россиянка уверенно разобралась с Агнешкой Радванска из Польши и впервые за 10 лет прошла так далеко на "Уимблдоне".

Халеп сыграет с британкой Йоханной Контой (6), чемпионка "Ролан Гаррос-2017" латвийка Елена Остапенко (13) — с американкой Винус Уильямс (10), а словачка Рыбарикова — с американкой Вандевей (24), которая победила датчанку Каролин Возняцки.

10 июля. Женщины. 1/8 финала

Светлана Кузнецова (Россия) — Агнешка Радванска (Польша) — 6:2 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Ангелик Кербер (Германия) — 4:6 6:4 6:4

Симона Халеп (Румыния) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 6:2

Елена Остапенко (Латвия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:3 7:6

Коко Вандевей (США) — Каролин Возняцки (Дания) — 7:6 6:4

Йоханна Конта (Великобритания) — Каролин Гарсия (Франция) — 7:6 4:6 6:4

Винус Уильямс (США) — Ана Конюх (Хорватия) — 6:3 6:2

Магдалена Рыбарикова (Словакия) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:4 2:6 6:3