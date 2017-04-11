1 апреля в Дортмунде прошел бой за вакантный титул WBC в первом тяжелом весе между немцем Марко Хуком и Майрисом Бриедисом из Латвии. Бриедис победил единогласным решением судей и впервые в карьере завоевал престижный чемпионский титул.

А 8 апреля украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) одержал победу над американцем Майклом Хантером (12-1) и защитил пояс чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO. В 12-м раунде украинец был близок к досрочной победе, заставив рефери отсчитать американцу стоячий нокдаун. Судьи отдали победу Усику единогласным решением — трое по 117:100.

"Я предполагал, что он победит, ибо Марко уже не тот, что раньше. Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю Майриса, нового чемпиона мира. Майрис, давай объединять пояса", — сказал Усик.