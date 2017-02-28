Владимир Петров скончался сегодня в 4 утра. О причинах смерти не сообщается, но бывший партнер Петрова по тройке Борис Михайлов в разговоре со "Спорт-Экспрессом" сказал следующее: "У Володи был рак. Буквально за полтора месяца болезнь его съела".

Большую часть карьеры спортсмен выступал за московский ЦСКА в одном звене с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. В составе армейского клуба форвард 11 раз выиграл чемпионат СССР. Со сборной СССР Петров дважды выиграл Олимпиаду (в 1972 году в Саппоро и в 1976-м в Инсбруке) и девять раз становился чемпионом мира. Трижды признавался лучшим бомбардиром ЧМ (1973, 1977, 1979).

В последнее время Петров входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. С 1992 по 1994 гг. возглавлял Федерацию хоккея России. В 2006 году введен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).