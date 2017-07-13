В последние годы бывший функционер, пожизненно отстраненный от футбольной деятельности в июле 2015 года, болел раком и был прикован к инвалидному креслу.

Блейзер входил в исполком ФИФА с 1997 по 2013 год, с 1990 по 2011 год он был генсеком Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Он признал себя виновным в 10 эпизодах преступных деяний, напоминает Lenta.ru.

Во время работы в ФИФА и КОНКАКАФ Блейзер был ключевой фигурой в схемах, связанных с предложением, принятием, оплатой и получением нераскрытых и незаконных платежей, взяток и откатов, а также в других финансовых махинациях.

Он заключил сделку со следствием и согласился сотрудничать с правительством США, помогая заводить дела против других чиновников. Работая в сотрудничестве с федеральными агентами, Блейзер тайно записывал переговоры чиновников ФИФА и приобрел репутацию "стукача", сообщает Newsru.com.

На основе показаний Блейзер правоохранительные органы в мае 2015 года арестовали несколько высокопоставленных чиновников ФИФА в Цюрихе за два дня до выборов президента организации.

Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека, которые, по данным следствия, в ходе выборов стран — хозяек чемпионатов мира получили взяток на сумму около 150 млн долларов.