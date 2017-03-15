На 53-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка 1980 года по спортивной гимнастике Елена Наймушина, сообщает сайт Федерации спортивной гимнастики России.

Причина смерти Наймушиной пока не установлена и будет известна после вскрытия, которое намечено произвести сегодня.

"Мы только неделю назад общались с ней по телефону, — рассказал ТАСС бывший тренер Наймушиной Валентин Шевчук. — Я тогда лежал в больнице, а она собиралась ко мне прийти, но из-за карантина наша встреча не состоялась. Мы договорились встретиться сегодня, 15 марта, сразу после моей выписки, но вчера ее не стало".

Наймушина выиграла золото московской Олимпиады-1980 в командных соревнованиях, первенство СССР-1980, также в ее активе серебро чемпионата мира 1979 года в Форт-Уэрте (США). После ухода из спорта Елена вышла замуж, родила троих детей и решила сосредоточиться на семье. А потом, когда дети выросли, ей было уже нелегко найти себя на тренерской стезе, рассказал Шевчук.

