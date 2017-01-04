Россиянин Сергей Устюгов сегодня стал победителем гонки преследования на 15 км свободным стилем в рамках четвертого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.

На старте отрыв Устюгова от его ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю составлял 29 секунд, а по ходу гонки сокращался до 20 секунд. На последнем круге россиянин снова стал увеличивать отрыв, который в итоге к финишу достиг 37 секунд. Несмотря на такой отрыв Устюгов отметил, что победа далась ему сегодня очень тяжело.

Второе место занял Сундбю, а тройку лидеров замкнул канадец Алекс Харви (+1.08,8). Латвийский лыжник Индулис Бикше, впервые принимающий участие в "Тур де Ски", занял последнее из 49 финишировавших участников место (еще пять лыжников гонку не закончили). Победителю пасьюта он уступил более дюжины минут.

Для Сергея Устюгова эта победа стала четвертой кряду в "Тур де Ски". В общем зачете российский лыжник увеличил свое лидерство над Сундбю до 42 секунд и повторил прошлогодний рекорд норвежца по числу побед в рамках многодневки у мужчин. Однако никому еще до Устюгова не удавалось в "Тур де Ски" выиграть четыре гонки подряд.

"Тур де Ски-2017". 4-й этап. (Оберстдорф, 4 января). Мужчины. Пасьют (15 км):

1. Сергей Устюгов (Россия) — 37.58,5.

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +37,2.

3. Алекс Харви (Канада) +1.08,8…

49. Индулис Бикше (Латвия) +12.06,7.