Бывший наставник сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс, уволенный в сентябре из национальной команды за коррупцию, возглавил клуб премьер-лиги "Кристал Пэлас", сообщает официальный сайт "стекольщиков".

Британские СМИ сообщают, что контракт с Эллардайсом рассчитан на 2,5 года. Ранее специалист, будучи главным тренером сборной Англии, был уличен журналистами издания The Telegraph в коррупции. Репортеры представились азиатскими бизнесменами и вывели Эллардайса на переговоры, во время которых тот запросил 400 тысяч фунтов стерлингов за помощь "бизнесменам" в получении прибыли от трансферных сделок в чемпионате Англии.

После скандальной информации контракт между Футбольной ассоциации Англии и Эллардайсом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Сообщалось также, что тренер может быть отстранен на определенное время от футбольной деятельности, но этого, как видим, не произошло.